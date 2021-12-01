Genç yaşına rağmen pek çok projede yer alan Merve Ateş, şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle dikkat çekiyor. İşte Merve Ateş hakkında merak edilenler...
MERVE ATEŞ KİMDİR?
Yargı dizisinin Tuğçe'si Merve Ateş 19 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Henüz 16 yaşında olan Merve Ateş 2011 yılından beri oyunculuk yapmasına rağmen asıl çıkışını Onu Ünlü'nün yönettiği Beş Kardeş dizisinde canlandırdığı Melike karakteriyle yaptı.
MERVE ATEŞ DİZİLERİ
2018 O'nun Hikayesi
2017 Masum
2015 Beş Kardeş
2012 Hayatımın Rolü
2011 Canım Babam
MERVE ATEŞ FİLMLERİ
2019 Siccin 6
2018 Siccin 5
2017 Siccin 4
2016 Üç Harfliler 3: Karabüyü
2016 Sadakat
2014 Siccin: Büyü Haramdır
2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
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