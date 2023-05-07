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Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

Kanal D'nin 2. sezonuyla da büyük bir ilgi gören dizisi Yargı, bu akşam 63. yeni bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her Pazar günü ekranlara gelen ve Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam final yapıp yapmayacağına dair ayrıntıları bir araya getirdik...

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  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Yargı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 62. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizi, bu akşam sezon finali yapacak. İşte, dizinin hayranlarının merakla araştırdığı Yargı'nın sezon finalinin özeti ve yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair bilgiler...
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    YARGI FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Sevilen dizi Yargı, bugün 2. sezon finaliyle ekranlara gelecek.

    Reytinglerde hala üst sıralarda yer almaya başlayan dizinin 3. sezonuyla Eylül ayında izleyicilerinin karşısına çıkması bekleniyor.
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    7 MAYIS 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    00:15 Kraliçe
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

    Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

    Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da...
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.
  • Yargı final mi yapıyor? Kanal D Yargı dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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