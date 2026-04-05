        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Avukatlar Günü mesajı

        Yargıtay Başkanı Kerkez'den Avukatlar Günü mesajı

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Avukatlarımız, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesinde temel bir görev ifa etmektedir" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 05.04.2026 - 21:31 Güncelleme:
        

        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kerkez, mesajında şunları kaydetti:

        Hukukun üstünlüğünün teminatı olan savunma makamını temsil eden, adaletin tesisinde vazgeçilmez bir rol üstlenen kıymetli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Avukatlık mesleği hak arama özgürlüğünün en güçlü güvencelerinden biri olarak, birey ile adalet arasındaki köprüyü kurmaktadır. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan avukatlarımız, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesinde temel bir görev ifa etmektedir. Bu anlamlı günün, mesleğin saygınlığını ve önemini bir kez daha hatırlatmasını temenni ediyor; tüm avukatlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.

