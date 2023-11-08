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        Haberler Gündem Politika Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusuna ne dediler?

        Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusuna ne dediler?

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen hak ihlali kararına ilişkin yeniden yargılanması ve tahliyesi kararına uyulmamasını kararlaştırmasının ardından değerlendirmeler geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:49
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        Yargıtay'ın suç duyurusuna ne dediler
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        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına hükmetmesinin ardından ortaya çıkan tartışmalarla ilgili olarak sosyal medya X üzerinden bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum şu ifadelere yer verdi:

        Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa’yı tanımıyor. Anayasa’nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor.

        Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM’nin görevi değildir. 14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Bu çerçevede Yargıtay’ın Aym ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur.

        Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur. Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın.

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        ABDULHAMİT GÜL'DEN PAYLAŞIM

        Yargıtay ile AYM arasında yaşanan tartışmalarla ilgili olarak sosyal medya sitesi X üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül bir paylaşımda bulundu:

        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi Haberi Görüntüle

        Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir. Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir. Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir.

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