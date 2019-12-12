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Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'da 31 Temmuz 2016 tarihinde 16 yaşındaki Amine Demirtaş'a, ağabeyi 29 yaşındaki Kasım Demirtaş tarafından bir hafta boyunca pense, tahta ve plastik sopalarla işkence edildi. Kasım Demirtaş, daha sonra Amine'yi vücuduna su döküp, elektrik vererek öldürdü.

'İYİ HAL'LE CEZASI MÜEBBETE İNDİRİLDİ

Olaya ilişkin dava, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Kasım Demirtaş'a önce 'eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Demirtaş'ın yargılama sürecindeki davranışlarını ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını müebbete indirdi.

YARGITAY İNDİRİM KARARINI BOZDU

Karar sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Aile Bakanlığı dosyayı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, sanık hakkındaki iyi hal indirimi uygulanamayacağı belirtildi. Hakimin takdiri indirim yetkisinin sınırsız olmadığı belirtilen kararda şöyle denildi:

"Bütün kararlarda olduğu gibi takdiri indirim uygulanmasına veya uygulanmamasına ilişkin kararlar da gerekçeli olmalıdır. Bununla birlikte gösterilen gerekçelerin hak, adalet ve nasfet kuralları ile dosya içeriğine uygunluğunun Yargıtay denetimine tabi olacağında da kuşku yoktur."

'İNDİRİME MÜSTAHAK DEĞİL'

Kararda, Amine Demirtaş cinayetinde neden iyi hal indirimi uygulanamayacağına ilişkin ise şöyle denildi: "Suçun işleniş biçimindeki hususiyetler, toplumda medyana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanına rencide edici niteliği nazara alındığında, takdiri indirime müstahak görülmeyen sanık lehine, hak etmediği halde takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi bozma nedeni sayılmıştır."

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Bu karar sonrası Amine Demirtaş davası yeniden görüldü. Sanık ağabey, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Yargıtay'ın bozma kararına uyarak, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verip takdiri indirimin uygulanmamasına karar verdi.