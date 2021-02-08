FETÖ'cü eski tümgeneralin cezası onandı! 0:00 / 0:00

AA

Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Mehmet Cahit Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYASI YARGITAY'A GELMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

"YARGILAMA KANUNA UYGUN YAPILDI"

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin FETÖ üyeliğinden verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı. Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.

ÜSTEĞMEN NAZLIGÜL'ÜN İNTİHARINDA ADI GEÇMİŞTİ

Cezası onanan Mehmet Cahit Bakır, intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak da suçlanmıştı. Daştanoğlu'nun annesi Nevin Tuna Daştanoğlu, "Kızımın intiharının sebebi Cahit Bakır ve komutanlarıdır" diyerek yargıya başvurmuştu.