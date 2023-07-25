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        Haberler Gündem Yargı Yargıtay’a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirildi

        Yargıtay’a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirildi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca Yargıtay'a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirildi

        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.07.2023 - 18:05
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        Yargıtay'da 6 yeni üye seçildi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca Yargıtay’a 6 yeni üye seçimi gerçekleştirildi. Eski Adalet Bakan yardımcısı Yakup Moğol, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul BAM Daire Başkanı Hakan Türkön ve Ankara BAM Daire Başkanı Yeşim Özen Yargıtay üyeliğine seçildi.

        #Yargıtay 6 üye
        #haberler
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