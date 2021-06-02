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AP: İran donanmasının en büyük gemisi battı

Yarı resmi haber ajanslarından gelen bilgilere göre, İran donanmasının en büyük gemisinin alev aldığı ve daha sonra da nedeni belirsiz bir şekilde Umman Körfezi’nde battığı aktarıldı. AP'nin aktardığı haberi henüz resmî kaynaklar doğrulamadı.

AP: İran donanmasının en büyük gemisi battı
AP: İran donanmasının en büyük gemisi battı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Alev alan geminin çarşamba günü Umman Körfezi’nde battığı belirtildi.

Fars ve Tasmin haber ajansları İran’ın ana petrol terminali olarak hizmet veren ve adanın adını taşıyan destek gemisi Kharg’ı kurtarma operasyonlarının başarısız olduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin kontrol altına almaya çalıştığı yangın gece geç saatlerde, 02.25 sıralarında başladı. İranlı yetkililer itfaiyecilerin yangını kontrol altına almaya çalıştığını belirtti.

Gemi, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Umman Körfezi'nde, Tahran'ın yaklaşık 1, 270 kilometre (790 mil) güneydoğusunda, İran'ın Jask Limanı yakınlarında battı.

İran’da sosyal medyada can yelekleri giyen denizcilerin arkalarında bir ateş yanarken gemiyi tahliye ettikleri fotoğraflar paylaşıldı.

Devlet televizyonu alev alan Kharg adlı gemiden "eğitim gemisi" olarak bahsetti.

İran donanmasına ait gemi, denizde ikmal sağlayabilen birkaç gemiden biri. İngiltere'de inşa edilen ve 1977'de denize indirilen gemi, İran'ın 1979 İslam Devrimi'ni takip eden uzun müzakerelerin ardından 1984'te İran donanmasına girdi.

Alev aldıktan sonra batan gemi İran’ın son deniz felaketlerinden birine işaret ediyor. 2020'de İran askeri eğitim tatbikatı sırasında, bir füze yanlışlıkla Jask Limanı yakınında bir donanma gemisine çarparak 19 denizciyi öldürdü ve 15 kişiyi yaraladı. Yine 2018'de İran donanma muhribi Hazar Denizi'nde battı.

*AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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