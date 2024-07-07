Yarım saat arayla aynı kaza: 8 yaralı

Her iki kaza da akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma ve tabelalara çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbarla, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

YARIM SAAT SONRA AYNI KAVŞAKTA KAZA Yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.