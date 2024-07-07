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        Yarım saat arayla aynı kaza: 8 yaralı

        Elazığ'da aynı kavşakta yarım saat arayla 3 otomobil ile bir motosikletin karıştığı iki ayrı kazada toplamda 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:56 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:56
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        Yarım saat arayla aynı kaza: 8 yaralı
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        Her iki kaza da akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma ve tabelalara çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbarla, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

        YARIM SAAT SONRA AYNI KAVŞAKTA KAZA

        Yaklaşık yarım saat sonra aynı kavşakta, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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