14 Ocak yarın okul var mı? 14 Ocak kar tatili olan illerin listesi!
Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, 14 Ocak Çarşamba günü için eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından öğrenciler ve veliler, "14 Ocak okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte 14 Ocak Çarşamba kar tatili olan illerin listesi...
Kış şartlarının sert yüzünü göstermesiyle birlikte, 14 Ocak Çarşamba sabahına milyonlarca öğrenci aynı soruyla uyanacak: Okullar tatil mi? Kar yağışı ve buzlanmanın bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilemesi sonrası, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, valiliklerin alacağı kararlar yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...
14 OCAK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyurabiliyor. İller açıklandıkça haberimize eklenecektir