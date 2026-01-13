Kış şartlarının sert yüzünü göstermesiyle birlikte, 14 Ocak Çarşamba sabahına milyonlarca öğrenci aynı soruyla uyanacak: Okullar tatil mi? Kar yağışı ve buzlanmanın bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilemesi sonrası, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, valiliklerin alacağı kararlar yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...