        BEDAŞ, 15 Ekim 2025 Çarşamba yarın, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 ilçede farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Çalışmaların süresine bağlı olarak kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgeler arasında farklılık gösterecek. İşte, 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokakların ayrıntılı listesi…

        Giriş: 14.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:59
        1

        İstanbul’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü kent genelinde birçok ilçede, bu ilçelere bağlı çeşitli mahalle ve sokaklarda enerji kesintisi olacağını açıkladı. Şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, bölgelere göre farklı zaman dilimlerinde uygulanacak. Elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

