İstanbul’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü kent genelinde birçok ilçede, bu ilçelere bağlı çeşitli mahalle ve sokaklarda enerji kesintisi olacağını açıkladı. Şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, bölgelere göre farklı zaman dilimlerinde uygulanacak. Elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor;

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şişli

Zeytinburnu