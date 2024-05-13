Yarın hava nasıl olacak? 14 Mayıs Salı hava durumu
Türkiye'de bir süredir hava değişken hatta zaman zaman soğuk ilerliyor. Meteorolojiye göre, baharın gelişi için bir süre daha bekleyeceğiz. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, 14 Mayıs Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Baharın değişkenliğini hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bazen güneşli bazen yağmurlu olan hava vatandaşlarda kafa karışıklığı yaratıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 14 Mayıs Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
YARIN (14 MAYIS SALI) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın bulutlu ancak yağışsız. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.
Ankara da parçalı bulutlu olacak; Başkentte de yarın için yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olan hava öğlene doğru yerini 18 dereceye bırakacak.
İzmir de parçalı bulutlu ancak güneşli olacak. Yarın İzmir halkı 24 dereceye çıkan havanın keyfini çıkaracak.
YARIN (14 MAYIS SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye'nin bir kısmı yağmurlu bir kısmı ise güneşli olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ise bir kısmınde yağış bekleniyor.