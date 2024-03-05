YARIN (6 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın yağışlı olacak. Genel anlamda kapalı bir hava mega kente hakim olurken sıcaklıklar en fazla 11 dereceye kadar çıkacak.

Ankara da aynı şekilde yağmurlu ve kapalı. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek.

İzmir'de ise sağanak yağış bekleniyor. Yine de yarın hava 18 dereceye kadar çıkacak.