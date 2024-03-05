Yarın hava nasıl olacak? 6 Mart Çarşamba hava durumu
Yarın hava nasıl olacak sorusuna meteorolojiden yanıt geldi. Bahar aylarına giriş yapmamıza rağmen bir süre daha kış mevsimini yaşayacağız. İşte, 6 Mart Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
Meteorolojinin haftalık hava durumu raporunu yayınlamasıyla, 'Mart'ın kapıdan baktıracağı' zamanlara girdiğimizi söyleyebiliriz. Bahar aylarına rağmen yurt genelinde hava kapalı olacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde yarın 6 Mart Çarşamba hava durumu...
YARIN (6 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul yarın yağışlı olacak. Genel anlamda kapalı bir hava mega kente hakim olurken sıcaklıklar en fazla 11 dereceye kadar çıkacak.
Ankara da aynı şekilde yağmurlu ve kapalı. Sıcaklıklar 3 ile 12 derece arasında değişecek.
İzmir'de ise sağanak yağış bekleniyor. Yine de yarın hava 18 dereceye kadar çıkacak.
YARIN (6 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın, ülke genelinde yağmur olacak. Güneş, Mart ayının ilk günlerinde olmayacak ancak bu çok kötü bir gelişme sayılmaz çünkü sıcaklıklar 10 küsur derece civarında seyredecek. Bununla beraber; Erzurum, Ardahan Kars, Bitlis, Hakkari ve Van'da kar yağışı bekleniyor.