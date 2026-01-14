HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre İstanbul'a yeniden kar geliyor. Yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar 12 derecelere çıkacak. Hafta sonu itibarıyla yeni bir soğuk hava girişi nedeniyle sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Pazar günü ise İstanbul'da yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar yağışının pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen yarın 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.

Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.