Yarın okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi okul var mı, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu?
Yarın okullar tatil mi sorusu öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına, sağanak ve kar yağışı nedeniyle 35 ili sarı, 20 ili de turuncu kodla uyardı. Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Hal böyleyken eğitime ara verilen iller ve ilçeler için gözler valiliklerden gelecek son dakika duyurulara çevrildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan il ve ilçeler hangileri, belli oldu mu? İşte okullarda son durum…
Yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yönünü İç Anadolu illerine çevirdi. Yurdun pek çok kentinde vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Ankara, Sivas, Kayseri dahil birçok kent merkezi kar altında kaldı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile bugün 35 ili sarı, 20 ili turuncu kodla uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak konusu oldu. Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi. Peki, 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edilecek mi, kar tatili olan iller ve ilçeler belli oldu mu? İşte, 25-28 Kasım hava durumu…
TÜRKİYE KAR YAĞIŞININ ETKİSİ ALTINDA!
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor.
Fırtına, sağanak ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düştü.
Bolu Dağı geçişinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı, bölgede kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli güzergah olan Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde yağış nedeniyle ulaşım aksadı.
Her iki yol güzergahı üzerinde meydana gelen hasarlı kazalar ve kayan araçlar nedeniyle belirli bölgelerde ulaşım durma noktasına geldi.
METEOROLOJİ 55 İLİ SARI VE TURUNCU KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu tahmin raporu ve haritası yayımlandı. Haritada; 20 il turuncu, 35 il ise sarı kodla uyarıldı. Fırtına, sağanak ve kar yağışının devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
TURUNCU VE SARI KODLA UYARILAN 55 İL
Sarı kodla uyarılan 35 il şu şekilde sıralandı;
Sinop, Samsun, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Muğla, Kayseri, Niğde, Karaman, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı, Muş, Batman, Bitlis, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari.
Turuncu kodla uyarılan 20 il şu şekilde sıralandı;
Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 25 KASIM PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER BELLİ OLDU MU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı sonrası hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edildiği araştırılmaya başlandı.
25 Kasım Pazartesi günü için henüz tatil açıklaması gelmedi. Ancak ilerleyen saatlerde valiliklerden veya kaymakamlardan tatil açıklamaları gelebilir.
Kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak,
Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
25 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI
26 KASIM SALI HAVA DURUMU HARİTASI