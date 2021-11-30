Okulların son durumu merak konusu oldu. Gün itibariyle birçok ilde okulların lodos nedeniyle tatil olması sonrası gözler 1 Aralık Çarşamba gününe çevrildi. İşte son durum...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili valilik açıklamaları araştırılıyor. Dün lodos tatili ile ilgili ilk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bartın ve Düzce'de de lodos nedeniyle yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyurdu. Henüz 1 Aralık Çarşamba günü ile ilgili bir açıklama bulunmuyor.

30 KASIM (BUGÜN) OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere ver verildi: "İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

DÜZCE

Düzce'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun bugün de devam edeceği, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayıldığı kaydedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Twitter hesabında, benzer açıklamaya yer verdi.

SİNOP

Sinop Valiliği, fırtına nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın akşam saatlerine kadar olumsuz hava koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumları, halk eğitim ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımıza da bugün idari izin verilmiştir."​​​

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle ilimiz genelinde eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.



TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da, etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle 30 Kasım Salı günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, devam edeceği hatırlatıldı.

Fırtınanın yer yer 100 kilometre hıza ulaşmasının beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personel ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

YALOVA

Yalova’da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

BARTIN

Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bartın Valiliği´nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, meteorolojik ikaz düzeyinin turuncu seviyeye yükseldiği belirtildi. Fırtınanın şiddetini artırmasıyla yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: "Meteorolojik ikaz düzeyi turuncu seviyeye yükseldi. Buna bağlı olarak hesaplanan fırtına hızının yükselmesi ve yağmurun neden olabileceği olumsuzluklara karşı Salı günü 1 gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız 1 gün süreyle izinli sayılacaktır."