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Yarın restoran ve kafeler açık mı? Risk haritasına göre kafelerin açık olduğu iller

Çok yüksek riskli iller dışındaki illerimizde restoran ve kafeler 3 ay sonra ilk kez Cumartesi günü müşterilerini ağırladılar. Peki, restoran ve kafeler yarın açık mı? 7 Mart pazar günü kafeler kapalı mı olacak? Merak edilip araştırılan soruların cevabını sizler için haberimizde derledik. İşte "Restoran ve kafeler yarın açık mı?" sorusunun cevabı...

Yarın restoran ve kafeler açık mı? Risk haritasına göre kafelerin açık olduğu iller

Restoran ve kafeler yarın açık mı? Bugün çok yüksek riskli iller dışındaki illerde restoran ve kafeler yaklaşık 3 ay sonra Cumartesi günü müşterilerini ağırladı. Peki, 7 Mart Pazar günü yani yarın kafeler açık mı? Özellikle yarın için plan yapanlar bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte illere göre yarın kafeler açılacak mı? İşte, merak edilen soruların cevabı...

KAFELER YARIN AÇIK MI?

Yerinde normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Buna göre bugün İstanbul ve Ankara'da saat 19.00'a kadar kafeler hizmet verecek. Yarın ise ise sadece orta ve düşük riskli illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak aralarında İstanbul'unda bulunduğu yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü yani yarın kafeler kapalı olacak.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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