Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'un Kurtuluşu'nda İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ın ücret durumunu araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Ekim Salı gününe ilişkin ulaşım kararı belli oldu. Peki, 6 Ekim İETT toplu taşıma araçları bedava mı? İşte, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücret tarifesine ilişkin ayrıntılar…
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü 6 Ekim Salı günü kutlanacak. İstanbullular bu özel günde İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray hatlarında ulaşımın nasıl uygulanacağını araştırıyor. İBB'nin kararı İstanbulkart entegrasyonuna dahil ulaşım araçlarını kapsarken, Marmaray için TCDD Taşımacılık'ın açıklaması önem taşıyor. Peki, 6 Ekim Salı Marmaray, otobüsler, metro, metrobüs ve vapurlar ücretsiz mi, neden ücretsiz? İşte İBB'nin ulaşım kararı...
6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünde İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uygulama, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak.
6 EKİM İETT, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim Salı günü İETT otobüsleri, metrobüs ve Metro İstanbul bünyesindeki toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli olacak.
6 EKİM VAPUR VE DENİZ ULAŞIMI ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İBB toplu ulaşım araçlarında 6 Ekim boyunca ücretsiz ulaşım uygulanacak. İBB'nin deniz ulaşım hizmetleri de bu uygulama kapsamında yer alıyor.
6 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray için ise İBB'nin ücretsiz ulaşım kararından ayrı değerlendirme yapmak gerekiyor. Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için İBB'nin açıkladığı ücretsiz ulaşım kararının Marmaray için geçerli olduğu belirtilmedi.