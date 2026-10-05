Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2026 Salı İstanbul'un Kurtuluşu'nda İETT, metro, metrobüs ve vapurlar bedava mı?

6 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray için ise İBB'nin ücretsiz ulaşım kararından ayrı değerlendirme yapmak gerekiyor. Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletildiği için İBB'nin açıkladığı ücretsiz ulaşım kararının Marmaray için geçerli olduğu belirtilmedi.