Kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına aldı. Özellikle son günlerde barajlardaki doluluk oranlarının %20'nin altına düşmesi sebebiyle İstanbullular merakla kar yağışını bekliyordu. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren artınca yarınki hava durumu merak edilmeye başladı. Peki, yarınki hava durumu ne? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı.
YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?
|Saat
|Beklenen Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar Yönü
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|PAZAR15.00 - 18.00
|1
|1
|73
|22
|51
|PAZAR18.00 - 21.00
|1
|1
|73
|15
|37
|PAZAR21.00 - 24.00
|-1
|-6
|67
|17
|28
|PAZARTESİ24.00 - 03.00
|-2
|-7
|65
|16
|28
|PAZARTESİ03.00 - 06.00
|-4
|-10
|68
|16
|28
|PAZARTESİ06.00 - 09.00
|-1
|-5
|72
|14
|27
|PAZARTESİ09.00 - 12.00
|2
|2
|51
|6
|25
|PAZARTESİ12.00 - 15.00
|3
|3
|52
|8
|19
|PAZARTESİ15.00 - 18.00
|1
|1
|56
|6
|19
|PAZARTESİ18.00 - 21.00
|1
|1
|63
|8
|13
|PAZARTESİ21.00 - 24.00
|1
|1
|72
|7
|14
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|18 Ocak Pazartesi
|-4
|3
|51
|72
|16
|-5
|17,3
|3,7
|8,7
|19 Ocak Salı
|-3
|5
|49
|75
|9
|-5
|15
|3,7
|9,2
|20 Ocak Çarşamba
|-2
|7
|60
|79
|22
|-4,2
|18
|3,7
|8,6
|21 Ocak Perşembe
|5
|10
|56
|68
|25
|-3,5
|16,9
|3,6
|8,5
|22 Ocak Cuma
|9
|12
|67
|69
|28
|-1,5
|17,8
|3,7
|8,4
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