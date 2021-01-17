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Yarınki hava durumu ne? İstanbul 5 günlük hava durumu

Uzun süredir beklenen kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına aldı. İstanbullular bu sabaha kar yağışıyla uyandı. Gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarınki hava durumu merak edilmeye başladı. Peki, Yarınki hava durumu ne? İstanbul 5 günlük hava durumu

Yarınki hava durumu ne? İstanbul 5 günlük hava durumu

Kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına aldı. Özellikle son günlerde barajlardaki doluluk oranlarının %20'nin altına düşmesi sebebiyle İstanbullular merakla kar yağışını bekliyordu. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren artınca yarınki hava durumu merak edilmeye başladı. Peki, yarınki hava durumu ne? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL?

SaatBeklenen HadiseSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar YönüOrt. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZAR15.00 - 18.0011732251
PAZAR18.00 - 21.0011731537
PAZAR21.00 - 24.00-1-6671728
PAZARTESİ24.00 - 03.00-2-7651628
PAZARTESİ03.00 - 06.00-4-10681628
PAZARTESİ06.00 - 09.00-1-5721427
PAZARTESİ09.00 - 12.002251625
PAZARTESİ12.00 - 15.003352819
PAZARTESİ15.00 - 18.001156619
PAZARTESİ18.00 - 21.001163813
PAZARTESİ21.00 - 24.001172714

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
18 Ocak Pazartesi-43517216-517,33,78,7
19 Ocak Salı-3549759-5153,79,2
20 Ocak Çarşamba-27607922-4,2183,78,6
21 Ocak Perşembe510566825-3,516,93,68,5
22 Ocak Cuma912676928-1,517,83,78,4

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