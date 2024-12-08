Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takvimini açıklayarak sömestr tatilinin tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerin dağıtılacağı ocak ayına kadar birinci döneme devam edecek. Peki, yarıyıl tatili hangi tarihte, 15 tatil ne zaman başlıyor?