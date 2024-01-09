Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarıyıl tatili tarihi belli oldu: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman, hangi gün başlayacak?

        Yarıyıl tatili tarihi açıklandı: 2024 MEB takvimi ile 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor?

        Yarıyıl tatili ya da diğer adıyla 15 tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatili ile uzun süre dinlenebilecekler. MEB'in yayınladığı 2023-2024 takvimi ile yarıyıl tatili detayları belli oldu. İşte, "Şubat tatili (sömestr) ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak ayını ikinci haftasına girilmesiyle beraber yarıyıl tatili araştırması sıklaştı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şubat tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sömestr tatili tarihi MEB tarafından yayınlanan takvim ile açıklandı. İşte, 1. dönemin sona ereceği gün...

        2

        YARIYIL TAİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

        4

        Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!