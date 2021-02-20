Yasa Dışı Bahis denetiminde 28 gözaltı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca "Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim" ile "Kumar/Oyun Makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 11 bin 396 ekip, 44 bin 748 personelin katılımıyla uygulamalar yapıldı.

Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında, 59 oynatan kişi hakkında adli işlem, 120 kişi hakkında da yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı, 19 şüpheli gözaltına alındı ve 551 aranan şahıs yakalandı.

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında ise 7 bin 449 iş yeri ve 367 dernekte 9 zanlı gözaltına alındı, 146 aranan kişi yakalandı, 18 kişi hakkında adli, 54 şahsa, 6 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 390 kişiye idari para cezası kesilen uygulamalarda, 2 tabanca, uzun namlulu (kalaşnikof) silah, 4 av tüfeği, 18 mermi, tombala makinesi, 10 gram eroin, 54 gram esrar maddesi, 41 bonzai, kumar oyun kağıdı ile oyun pulları ele geçirildi.