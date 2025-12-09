Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yasa dışı bahis suç örgütüne operasyon! 2 milyar 86 milyonluk para hareketi dikkat çekti | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis suç örgütüne operasyon! 2 milyar 86 milyonluk para hareketi dikkat çekti

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 18 kişiye yönelik operasyon yapıldı

        Giriş: 09.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:03
        Yasa dışı bahis suç örgütüne operasyon! 
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, showbahis.com isimli yasa dışı bahis sitesinde bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        MASAK raporlarına göre; şüpheliler showbahis üzerinden yüklü miktarda haksız kazanç elde etti. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi olduğu raporda yer aldı.

        Yasadışı bahis oynatmak için bir örgüt kurulduğunu belirten başsavcılık, örgüt yapısını 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket eden 18 örgüt üyesi olarak açıkladı.

        Bu nedenle İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı şehirde toplam 17 ayrı adreste jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde el koyma işlemleri yapıldı.

        Kara paranın engellenmesi amacıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabı da tedbiren bloke edildi.

