Yasa dışı bahis suç örgütüne operasyon! 2 milyar 86 milyonluk para hareketi dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, showbahis.com isimli yasa dışı bahis sitesinde bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

MASAK raporlarına göre; şüpheliler showbahis üzerinden yüklü miktarda haksız kazanç elde etti. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi olduğu raporda yer aldı.

Yasadışı bahis oynatmak için bir örgüt kurulduğunu belirten başsavcılık, örgüt yapısını 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket eden 18 örgüt üyesi olarak açıkladı.

Bu nedenle İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı şehirde toplam 17 ayrı adreste jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde el koyma işlemleri yapıldı.

Kara paranın engellenmesi amacıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabı da tedbiren bloke edildi.