Yasa dışı bahis suç örgütüne operasyon! 2 milyar 86 milyonluk para hareketi dikkat çekti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bahis soruşturması kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 18 kişiye yönelik operasyon yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, showbahis.com isimli yasa dışı bahis sitesinde bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
MASAK raporlarına göre; şüpheliler showbahis üzerinden yüklü miktarda haksız kazanç elde etti. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında işlem hareketi olduğu raporda yer aldı.
Yasadışı bahis oynatmak için bir örgüt kurulduğunu belirten başsavcılık, örgüt yapısını 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve talimatlarla hareket eden 18 örgüt üyesi olarak açıkladı.
Bu nedenle İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı şehirde toplam 17 ayrı adreste jandarma tarafından şafak operasyonu düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde el koyma işlemleri yapıldı.
Kara paranın engellenmesi amacıyla şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabı da tedbiren bloke edildi.