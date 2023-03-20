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Haberler Gündem 3. Sayfa YASAK AŞK | Son dakika haberleri: Kan donduran olay... Yasak aşk Fırat'ta bitti!
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Kan donduran olay... Yasak aşk Fırat'ta bitti!

Gaziantep'te, tabancayla öldürülüp cansız bedeni Fırat Nehri'ne atılan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ı, ilişki yaşadığı evli 24 yaşındaki İslim Y. adlı kadının babası Ali Turan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba-kız tutuklanarak cezaevine konuldu

YASAK AŞK | Son dakika haberleri: Kan donduran olay... Yasak aşk Fırat'ta bitti!
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DHA

Gaziantep´te yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan Ömer Yılmaz (22), 11 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

POLİS SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

DHA'da yer alan habere göre ailesi, kayıp oğullarının bulunması için polise başvurdu, Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz'ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi.

İLİŞKİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Ekipler, soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ilişki yaşadığını tespit ettiği evli 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali Turan'ı gözaltına aldı.

BABA, ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Ali Turan, emniyetteki sorgusunda Ömer'i, kızı ile ilişki yaşadığını öğrendiği için tabanca ile vurarak Fırat Nehri'ne attığını itiraf etti.

KADIN VE BABASI TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmaz´ın cesedi, nehirden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Yılmaz´ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan ile kızı İslim Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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