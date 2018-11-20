Yasak Elma 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma 23. bölümün ardından yeni bölümde yaşanacaklar, merak edilmeye başlandı. Yeni bölümle ilgili yani Yasak Elma 24. bölümle ilgili önemli ipuçları taşıyan Yasak Elma 24. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Yasak Elma 24. bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep’i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan’ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit’e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır.

YASAK ELMA 24. BÖLÜM FRAGMANI:

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir. Yasak Elma Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ