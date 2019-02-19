Yasak Elma 33. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da Yıldız, Ender’i alt etmenin keyfini sürerken Zeynep’le barışmanın yollarını arıyor. Halit ile Alihan savaşının biteceğini anlayan Ender harekete geçti. Alihan, Zeynep'e olan özlemi nedeniyle sarhoş olup eve geldi. Ender de bu durumu kendi lehine çevirdi. Alihan sabah uyandığında, Ender gece aralarında bir şey olmuş gibi yatakta buldu. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında ise Ender'in telefonunu ele geçiren Yıldız bir şeyler gördü ve Zeynep'e bu evliliğin sahte olmayabileceğini söyledi. Yasak Elma 34. yeni bölüm fragmanı ve 33. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 33. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız, Ender’i alt etmenin keyfini sürerken Zeynep’le barışmanın yollarını arar. Alihan yaptığı yanlışlardan dönmek için uğraşır ve Halit’le yüzleşir.

Halit ve Alihan savaşının biteceğini anlayan ve boşanmak istemeyen Ender, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirir.