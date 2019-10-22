Yasak Elma 53. son bölümde çok önemli gelişmeler yaşandı. Şahika'yı ters köşe yapan Ender, Şahika'nın telefonunu almayı başardı ve çok önemli bir ipucu elde etti. Şahika'nın adım adım köşeye sıkışması, Yıldız'ın gerçek bebeğini Halit'in getirmesiyle yaşandı. Halit oğlundan ayrı kalmak istemezken Yıldız eve ancak Şahika'nın gitmesi ile döneceğini söyledi. Ancak buna yanaşmayan Halit'e Yıldız'ın teklifi boşanmak oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ender Şahika'nın kiminle işbirliği yaptığını buluyor. Leyla ise Ender tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Ancak asıl şoku eşinin gelmesiyle birlikte yaşıyor. Fragmanın sonunda Halit ise Yıldız'a 'Yeniden deneyelim mi?' diye soruyor. İşte Yasak Elma 54. yeni bölüm fragmanı 53. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 53. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in kayıp bebeği bulup gelmesi, Şahika’nın kurduğu düzenin yavaş yavaş yıkılmasına yol açarken, Şahika yeni bir plan geliştirir.

Ender ve Yıldız güç birliği yaparak Şahika’nın foyalarını ortaya çıkarmaya çalışırlar.

Halit oğlundan ayrı kalmayacağını herkese ilan edip, Yıldız’ı yalıya geri çağırır. Ancak Yıldız, ilişkisiyle ilgili nihai kararı vermiştir.