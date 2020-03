Yasak Elma 72. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da Şahika'nın arkasında hiç iz bırakmadan Nadir ile evlenmiş olması ve Nadir'in ölümü ile her şeyin onun olması büyük bir şok yarattı. Halit ve kızlar bir anda her şeylerini kaybetmenin şokunu yaşarken, onlara sadece Yıldız destek oldu. Dizinin son sahnesinde Yıldız önemli bir karşılaşma yaşarken, Halit kaybettiği her şeyi kazanmaya başladığını öğrendi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Halit, yeniden ayağa kalktığını herkesten saklayarak büyük bir oyun oynadığı görülüyor. Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı ve 72. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 72. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nadir’in ölümü herkesi derinden sarsarken, Şahika’nın onunla son dakika evlenmiş olması herkesin gündemine oturur. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Halit’in hayat mücadelesi bir taraftan devam ederken, Şahika’nın şirketi ele geçirmesinin üzüntüsünü yaşar. Halit’in hayatı sürpriz bir haberle değişecekken, beklenmedik gelen biri de Yıldız’ın hayatını etkileyecektir.

Gökhan Alkan Kimdir?

8 Aralık 1987 İstanbul doğumlu olan yakışıklı jön Gökhan Alkan bir çok izleyicinin hayatına Kocamın Ailesi dizisi ile girdi. 33 yaşında olan Gökhan Alkan aslında başta oyunculuğu değil mühendisliği seçti. Sonrasında öğretmen olmaya karar veren ve Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde eğitim almaya başlayan Gökhan Alkan asıl yeteneğinin öğretmenlik ve mühendislik olmadığını oyunculuk olduğunu fark etti.

MSM Actor Studio oyunculukta oyunculuk eğitimi alan ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Gökhan Alkan daha sonra da Müjdat Gezen Tiyatrosunda çalıştı ve kendi yeteneğini gösterdi. 1.88 cm boyu ve 85 kg olan fit vücudu ile modellik ve mankenlik deneyimi de oldu. Gökhan Alkan son dönemde Kalp Atışı dizisinde hayat verdiği DR Ali Asaf karakteri ile çok daha sevildi. 2018 de ise Seviyor Sevmiyor dizilerinde hayat verdiği Yiğit karakterleri de tuttu ama Seviyor Sevmiyor dizisi tutmadı.