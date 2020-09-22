Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer almayı başaran Yasak Elma 77. bölüm ile ekrana geldi. 21 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde Ender ve Şahika için beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizi severler için Yasak Elma 78. Bölüm fragmanı yayınlandı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 78. BÖLÜM FRAGMANI