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Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölüm

Yasak Elma 86. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 86. bölüm özeti...

Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölüm

Yasak Elma dizisinin 86. son bölümünde; Halit Argun hayatını kaybeder. Halit'in ölümüne sebep olan Yıldız, Şahika ve Ender iş birliği yapmak zorunda kalır. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, karakterinin ölmesi ile diziden ayrıldı. Yasak Elma 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 86. bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 86. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.

Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar.

Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.


YASAK ELMA 87. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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