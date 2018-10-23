Yasak Elma dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit’in kafasının karışıklığı Ender’in işine yarayacaktır. Peki, Yasak Elma dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

YASAK ELMA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Defne’nin Yıldız’ın sırrını açıklaması Halit ve Yıldız evliliğinin ortasına bomba gibi düşer. Halit, Yıldız ile ilgili bir karar aşamasına gelmiştir. Halit’in kafasının karışıklığı Ender’in işine yarayacaktır. Yıldız ise boş durmayacak ve Halit’i geri kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Alihan ve Zeynep hayatlarını ayrı olarak geçirme çabasındadır. Alihan ise Zeynep’i unutmak için önemli bir karar alır.

Senaryosunu Melis Civelek - Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Yasak Elma dizisi 20. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı FOX TV'de ekranlara gelecek.

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