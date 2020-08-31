Yasak Elma ne zaman başlayacak? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Yasak Elma'nın yeni sezonunda da entrikalar devam ediyor. Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma'nın 75. yeni bölümü 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de FOX TV'de yayımlanacak.

YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 74. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.