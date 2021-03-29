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Yasaklar geri mi geldi? Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor, okullar kapanacak mı?

Yasaklar geri mi geldi? Sorusu merak ediliyor. Kabine Toplantısı'nın bugün yapılacağı biliniyordu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı saat 15.55'te başladı. Son günlerde artan vaka sayıları akıllara ' Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor, okullar kapanacak mı?' Sorularını getirdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yasaklar geri mi geldi? Sokağa çıkma yasakları geri mi geliyor, okullar kapanacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe'de saat 15.55'te başladı.

Toplantının ana gündem maddesini korona virüs ile mücadele oluşturacak. Günlük 30 bin vakaya ulaşan korona virüs vaka sayısında yeni tedbirler alınması gündeme gelecek.
Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabineyi bilgilendirmesi, vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası ve aşı çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

13 Nisan'da başlayacak Ramazan Ayı öncesi, iftar ve sahur saatlerini de göz önünde bulundurarak yeni tedbirlerin ve kısıtlamaların açıklanması bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELECEK Mİ?

Pazar günleri devam eden sokak kısıtlamasının cumartesi günü de geri gelip gelmeyeceği bugün yapılacak açıklama ile beraber netlik kazanacak. Vaka sayılarındaki artışla birlikte hafta sonu kısıtlaması yeniden gündeme gelmişti.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Eğitim öğretim bazı sınıflarda yüz yüze olarak devam ederken vaka sayılarındaki ciddi artışlar nedeniyle okulların durumu da bir kez daha ele alınacak. Okullara ilişkin yeni bir kararın verilip verilmeyeceği de yine bugün yapılacak açıklamayla kesinlik kazanacak.

Erdoğan’ın 19:00’dan sonra kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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