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Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Uzmanlar İstanbul'da koronavirüs vaka sayısının artması üzerine Kasım ayı rakamlarına yeniden dönülmesinden korkulduğunu belirtiyor. Geçen yıl Mart ayında başlayan kısıtlamalar zaman zaman gevşetilmişti. Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağını merakla bekliyor. Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? İşte koronavirüs yasakları ile ilgili merak edilen gelişmeler...

Yasaklar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?

Türkiye'nin gözü kulağı, koronavirüs mücadelesinde alınan kısıtlamaların ne zaman sona ereceğinde... Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki yasaklar kalkıyor mu? Koronavirüs yasakları ne zaman kalkacak? İşte koronavirüs tedbirleri ile ilgili son gelişmeler...

YASAKLAR KALKIYOR MU? KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?

Geçen hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasına koronavirüs tedbirlerine yönelik yalnızca okullar ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Buna göre; köy okulları ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Kafe ve restoranlar kapalı kalmaya devam edecek, sokağa çıkma yasaklarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin kademeli bir şekilde kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar koronavirüs vaka sayısında artış olduğunu ve yeni bir dalganın beklendiğini kaydetti.

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