Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYasaklar ne zaman bitiyor 2021? 17 Mayıs Pazartesi kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları bitecek mi
ABONE OL

Yasaklar ne zaman bitiyor 2021? 17 Mayıs Pazartesi kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları bitecek mi?

Tam kapanmanın son gününe girilirken gözler yasaklar da bitecek mi sorusunun cevabına çevrildi. Vatandaşlar, kısıtlamalar kalkacak mı ve sokağa çıkma yasakları bitecek mi gibi aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

Yasaklar ne zaman bitiyor 2021? 17 Mayıs Pazartesi kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları bitecek mi

Yasaklar ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs salgının rekor bir seviyede artış göstermesi yasakları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iki haftalık tam kapanma kararı alınmıştı. İşte yasaklarla ilgili son durum...

TAM KAPANMA VE YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısına ulaşılması durumunda kısıtlamalarda da önemli ölçüde esneme yaşanacağı iddia ediliyor.

KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda tam kapanmaya yönelik kararların alınması öngörülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu hangi gün toplanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan...
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Son Dakika: Şampiyon Beşiktaş'a tebrik yağmuru! Cumhurbaşkanı Erdoğan... - Haberler
GÜNDEMŞampiyon Beşiktaş'a tebrik yağmuru
Evin bahçesindeki yılanı itfaiye görevlisi yakaladı
GÜNDEMEvin bahçesindeki yılan panik yarattı
TBMM Başkanı Şentop’tan, evlatlarını kaybeden Filistinli acılı babaya taziye telefonu
GÜNDEMFilistinli acılı babaya başsağlığı telefonu
Spor salonları ne zaman açılacak 2021? 17 Mayıs Pazartesi spor salonları açılacak mı?
GÜNDEMSpor salonları ne zaman açılacak 2021?
Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
GÜNDEMÇanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçtiler
Kavga eden çocukların aileleri barış buluşmasında birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMTrabzon'da küfür cinayeti! 1 kişi hayatını kaybetti
19 Mayıs'ta yasak var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Bayramı sokağa çıkma yasağı...
GÜNDEM19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kayseri'de bir evin oturma odasının tavanındaki alçı sıvaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
GÜNDEMEvde otururken alçı sıvaları üstlerine çöktü!
Cenaze almaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince su kanalına düştü
GÜNDEMCenaze aracı su kanalına düştü