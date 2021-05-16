Yasaklar ne zaman bitiyor 2021? 17 Mayıs Pazartesi kısıtlamalar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları bitecek mi

Yasaklar ne zaman bitecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ülkemizde koronavirüs salgının rekor bir seviyede artış göstermesi yasakları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda iki haftalık tam kapanma kararı alınmıştı. İşte yasaklarla ilgili son durum...

TAM KAPANMA VE YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Tam kapanma 17 Mayıs itibariyle sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısına ulaşılması durumunda kısıtlamalarda da önemli ölçüde esneme yaşanacağı iddia ediliyor.



KABİNE NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kabine Toplantısının iki haftada bir yapılacağı daha önceden duyurulmuştu. Bu nedenle Kabine Toplantısının 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda tam kapanmaya yönelik kararların alınması öngörülüyor.