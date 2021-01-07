Kısıtlamalar ne zaman bitecek? 15 Ocak'ta yasaklar kaldırılacak mı? Bilindiği üzere korona tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların kapatılması ve akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı gibi yeni kısıtlamalar getirilmişti. Yeni kıtlamalar bir ayı aşkın süredir devam ediyor.

Peki, 15 Ocak'ta yasaklar kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, detaylar...

15 OCAK'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Normalleşme sürecinin 15 Ocak'ta kalkacağı yönünde iddialar genellikle sosyal medyada yer alıyor. Ancak konuyla ilgili kesinlikle resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı henüz bilinmiyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrası "Yüz yüze sınavlar ne zaman başlayacak?" sorusu da cevabını buldu. Açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelendi. Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.