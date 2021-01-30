Türkiye son bir yıldır koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere göre günlük hayatını sürdürüyor. Vatandaşlar normal hayatımıza ne zaman döneceğimizi merak etmeye başladı. Gözler önemli kararların alındığı kabine toplantısına çevrildi. Peki Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs yasakları kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. 1 Şubat Pazartesi 2021'de düzenlenecek kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri hakkında önemli görüşmeler yapılacak. Pazartesi akşamı koronavirüs tedbirlerinin kalkıp kalkmayacağı belli olacak. Alınacak yeni kararlar da Pazartesi akşamı kabine toplantısının ardından belli olacak.