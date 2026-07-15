Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        Amasya'da 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        1 Temmuz 1926 doğumlu 5 çocuk, 13 torun sahibi Ali Gezer için 100 yaşına girmesi dolayısıyla bir restoranın bahçesinde doğum günü organizasyonu düzenlendi.

        Pasta kesilen kutlamada 100'den fazla konuğa asırlık çınarın çok sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi.

        6 yıldır yaşlılığa bağlı nedenlerle gözleri görmeyen babasının hayvan alım satımı ve kasaplık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten oğlu Kerim Gezer, 100 yaşına girdiği bu özel günü eski dostlarıyla birlikte kutladıklarını söyledi.

        REKLAM

        65 yaşındaki Gezer, "Babam evimizin bereketidir. Başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

        Gelini Gül Gezer, kayınpederinin sürekli dualar ettiğini söyledi.

        Doğum günü kutlamasına katıldığı asırlık çınara sağlık dileyen eski milli güreşçi Mahmut Demir ise "100 yaşına gelmiş bir babayı huzurevine, bakımevine vermeden baş tacı eden evlatlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şair Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için cenaze töreni düzenlendi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Süper Lig'de ilk haftanın programı!
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde