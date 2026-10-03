Adana'da Lezzet Festivali öncesi mangallar hazırlandı

Adana'da 9 Ekim'de başlayacak 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılacak kebapçılar, coğrafi işaret tescilli lezzeti ziyaretçilere sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 9-11 Ekim'de Merkez Park'ta katılımcıları ağırlayacak.

Kente özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı festival, bu yıl Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet temasıyla gerçekleştirilecek.

Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan ve şalgam gibi yöresel ürünlerin sunulacağı festivalde, panel, yarışma ve tadım etkinlikleri yapılacak.

KEBAPÇILAR MANGAL VE ŞİŞLERİNİ HAZIRLADI

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde hem göze hem damağa hitap etmek isteyen kebapçılar, organizasyonda yakacakları mangalları ve pişirimde kullanacakları şişleri hazırladı.

Festivalin sponsorlarından işletmeci Cihangir Korkmaz, etkinliğin Adana'nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu söyledi.

Korkmaz, festivalin marka haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adana kebabının sadece bir kebap olmadığını, Adana'nın dünyaya açılan yüzü olduğunu ustalarımızla gelen misafirlerimize en güzel şekilde göstereceğiz. Herkesi Türkiye'nin en büyük lezzet festivaline bekliyoruz. Kebaplarımız, ciğerlerimiz ve kaburgalarımızla çok iddialıyız. İnsanlar sadece lezzete değil kültür turu yapmaya da gelecektir çünkü Adana'mızın güzel yerleri var. Hem gastronomi hem kültür hep bir arada."

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Bir işletmenin genel müdürü Çetin Songürer de bu yıl da festivaldeki yerlerini alacaklarını dile getirdi.

Ziyaretçilerin festivalden memnun ayrılacağına inandığını vurgulayan Songürer, "Gastronomi konusunda ön plandayız. Umarım bu konuda Adana'yı daha ileriye götüreceğiz. Çok heyecanlıyız. Bütün şehirlerden misafirlerimizi Adana'ya bekliyoruz. Mutlaka gelsinler, Adana'nın tüm lezzetlerini tatsınlar." dedi.

"KEBABIMIZ VE CİĞERİMİZLE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"

Ciğerci Mehmet Demircioğlu da hummalı hazırlık sürecini tamamladıklarını belirtti.

Heyecanla festivali beklediklerini ifade eden Demircioğlu, "Adana yanacak, dumanlar uzaya çıkacak, göğe yükselecek. Mangallar ateşlenecek. 2 ton ciğer ve 2 ton et satmayı hedefliyorum. Kebabımız ve ciğerimizle tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Enes Oral da Adana'yı 3 gün boyunca "dumana boğacaklarını" söyledi.