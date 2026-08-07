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        Haberler Yaşam Ankara kedilerinin doğal yaşamı 27 ülkeden canlı izleniyor

        Ankara kedilerinin doğal yaşamı 27 ülkeden canlı izleniyor

        Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığı için çalışmalar sürdürülürken kedilerin doğal yaşamı 7/24 canlı yayınlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi'nde ilgi görmüştü! 27 ülkeden canlı izleniyor

        Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedileri, özel bakım uygulanarak korunuyor.

        Avrupa'da Angora kedisi olarak bilinen, kendine has özellikler barındıran Ankara kedisi, en eski uzun tüylü kedi ırklarından biri olarak tanımlanıyor.

        Nesli tükenme tehlikesi altında olan, tüylerinin uzunluğu ve parlaklığıyla dikkati çeken Ankara kedisi, burada koruma altında tutuluyor.

        Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu ve 7 bölümden oluşan merkezde yaşamını sürdüren Ankara kedilerinin doğal halleri, 8 farklı kamera ile avlu, yatakhane, dinlenme alanı ve yemekhane adı verilen alanlarında "https://seyret.pursaklar.bel.tr" adresinden, günün her saatinde canlı olarak izlenebiliyor.

        Kedilerin, dinlenme alanlarında uyurkenki halleri, yemekhanede yemek yedikleri anlar, avluda gezdikleri görüntüleri dünyayla buluşuyor.

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        BİR HAFTADA 736 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

        Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada, Ankara kedilerinin farkındalığını artırmak ve neslini devam ettirmek için bu tesisi kurduklarını anlattı. Burayı "Kedi Evi" olarak isimlendirdiklerini belirten Çetin, kedilerin görüntülerini 7/24 belediyenin internet adresinden canlı yayınladıklarını söyledi.

        Çetin, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında tanıtılan Ankara kedisine gelen olumlu tepkiler üzerine bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Geçen ay Ankara'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. Ankara kültürünü göstermek açısından yabancı heyetlere Ankara kedimizi tanıttık. Onlardan gelen 'nasıl bir ortamda yaşıyorlar' talepleri üzerine, biz de zaten kafeslerinde doğal hayatlarını yaşıyorlar bunu meraklılarına açalım istedik. Kafeslerimizin içine kameralar yerleştirerek, bunu 7/24 insanların izlemesine sunduk."

        Kedilerin doğal yaşam anlarının Dünya genelinde izlenme sayılarına ilişkin bilgi veren Çetin, "Bir haftada 736 bin 500 kişi izledi. Hala da izleyenler vardır şu an. 27 ayrı ülkeden izleyenler var. Türkiye'nin bütün şehirleri elbette izliyor ama 27 çeşit ülkeden de burayı takip eden izleyenler oldu. Ülkemizi, Ankara'mızı, böyle güzel bir faaliyetle tanıtmak da bizi inanılmaz memnun etti" diye konuştu.

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