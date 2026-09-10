Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek annelik yapıyor

        Annesinin terk ettiği yavru kediye köpek annelik yapıyor

        Amasya'da annesi tarafından terk edilen yavru kediyi, 7 yaşındaki golden cinsi Kuki sahiplendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Annesi terk etti, 'Kuki' sahip çıktı

        Amasya'nın 55 Evler Mahallesi'nde yaklaşık iki hafta önce annesi tarafından terk edilen yavru kedi, mahallede yaşayan Ayşe Andıran'ın golden cinsi köpeği Kuki'nin yanına sığındı.

        Yavru kediyi sahiplenen Kuki, iki haftalık süreçte adeta ona annelik yapmaya başladı. Kediyi koruyup kollayan Kuki, yanına yaklaşanlara havlayarak tepki gösteriyor.

        Yavru kedinin Kuki'nin üzerine çıkması, sırtında ve başında uyuması, birlikte oyun oynamaları ise ikili arasındaki yakın dostluğu gözler önüne seriyor.

        Kedinin mahallede yaşamaya başlamasının ardından köpeğin sahibi Andıran tarafından bahçeye su ve mama kapları da bırakıldı.

        REKLAM

        Ayşe Andıran, köpeği Kuki ile yavru kedinin birbirlerine alıştığını belirtti.

        Andıran, "Kediyi annesi herhalde bırakmış, terk etmiş. Bizim köpeğimiz sahiplendi onu. Annelik yapıyor. Gece, gündüz hep beraberler. Bazen oluyor sırtında yatıyor, bazen oluyor başında yatıyor. Çok güzel anlaşıyorlar. Bunlar çok güzel dost oldular. Çok güzel anlaşıyorlar. Gayet iyiler yani. Köpeğimiz annelik yapıyor yavru kediye. Sahiplendi bayağı, güzel bakıyor ona. Kıskanıyor, yanına yaklaşanlara havlıyor."

        Mahalle sakinlerinden Sümeyye Dayıoğlu da "Kuki"nin diğer hayvanlarla da çok iyi anlaştığını belirterek, "Küçüklüğünden beri böyle aşırı samimi bir köpek. Kedi de iki haftadır falan burada, birlikteler. Çok güzel annelik yapıyor, sahip çıkıyor ona. Normalde hani insanlar derler kedi ile köpek asla anlaşamaz diye ama Kuki hangi hayvan olursa olsun hep birlikte. Hatta mama kabı da var orada. Yeri geliyor kirpilerle bile yemek yediği oluyor. Kediyi de çok kıskanıyor. Hiç kimseyi yanına yaklaştırmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yavru kediyi sahiplenen köpek
        #Amasya
        #Kuki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor