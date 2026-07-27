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        Haberler Yaşam Bodrum halk plajlarında deniz ücretsiz lahmacun 250 TL

        Bodrum halk plajlarında deniz ücretsiz lahmacun 250 TL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Bitlis Adilcevaz'dan Bodrum Türkbükü'ne, Çeşme'den Sinop'a, Marmaris'ten Kemer'e, uzanan ücretsiz girişli halk plajlarında, bulundukları turizm destinasyonu fark etmeksizin aynı fiyat tarifesi uygulanıyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum'un en popüler koyları Türkbükü ve Yalıkavak'ta yer alan halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL'den satışa sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Bodrum halk plajlarında deniz ücretsiz lahmacun 250 TL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi amacıyla hayata geçirdiği halk plajı konsepti yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte rekor ilgiyle karşılaştı. Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Bodrum’un en popüler koyları Türkbükü, Yalıkakavak, İçmeler, Torba Halk Plajları’nda yerli ve yabancı turistler hem denizin hem de ekonomik fiyatlarla sunulan lezzetlerin keyfini sürüyor.

        Şezlong ve şemsiye gibi hizmetler sunan ve düzenli olarak temizlenen sahil, bakımlı sosyal alanlar ve aile dostu yapısıyla ziyaretçilerden tam not alan Bodrum halk plajları 2026 yaz sezonunun gözdesi oldu. Bodrum'un en çok tercih edilen sahilleri arasında yer alan İçmeler, Torba, Türkbükü ve Yalıkavak’ta yer alan Halk Plajları, gün boyu dolup taşarken, her yaştan ziyaretçiye konforlu bir tatil deneyimi sunuyor.

        UYGUN FİYATLI LEZZETLİ MENÜ BEĞENİ TOPLUYOR: LAHMACUN 250, HAMBURGER 450 TL’DEN SUNULUYOR

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        Zengin menüsüyle dikkat çeken Bodrum Halk Plajları ziyaretçilere lezzetli ve doyurucu yemek seçenekleri sunuyor. Menüde denizde en çok tercih edilen lezzetlerden olan Hamburger 450 TL, Lahmacun 250 TL, Et Döner 550 TL, Pizza çeşitleri 450 TL; Cheesecake, Magnolya ve Meyve Tabağı gibi çeşitli tatlılar 250 TL, yaz sıcağında serinleten dondurma çeşitleri ise 65 TL’den başlayan fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca sabah saatlerinde gelen misafirler de kahvaltı seçeneklerinden yararlanabiliyor.

        Ücretsiz deniz keyfini uygun fiyatlı ve lezzetli yemeklerle birleştiren Bodrum Halk Plajları, hem Bodrum'da yaşayanların hem de tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmez duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Ekonomik, temiz ve konforlu bir yaz günü geçirmek isteyenler için halk plajları, bu yaz da en çok tercih edilen adresler arasında yer alıyor.

        TÜRKİYE’NİN EŞSİZ DENİZLERİNDE HALK PLAJI SAYISI 23’E ULAŞACAK

        Ücretsiz girişli halk plajlarında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, temizlik uygulamaları ve erişim kolaylığı misafirlerden olumlu dönüşler almayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajları projesi, Antalya’da 14, Muğla’da 5 ve İzmir’de 1 olmak üzere bugün itibariyle toplam 20 noktada hizmet veriyor. Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da 2026 sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan 3 yeni plaj ile birlikte hizmet modelinin Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #halk plajı
        #BODRUM
        #Lahmacun
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