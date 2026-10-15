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        Haberler Yaşam Buzdolabında saklarken bu hataya düşmeyin: Bu yöntem tazeliğini koruyalım derken sebze ve meyveleri çürütüyor!

        Buzdolabında saklarken bu hataya düşmeyin: Bu yöntem tazeliğini koruyalım derken sebze ve meyveleri çürütüyor!

        Marketten ya da pazardan alınan sebze ve meyvelerin tazeliğini korumak isterken yapılan küçük bir hata, ürünlerin daha kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor. Üstelik pek çok kişi, mutfakta her gün yaptığı bu ayrıntının farkında bile değil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        Buzdolabında saklarken bu hataya düşmeyin!

        Sebze ve meyvelerin daha uzun süre taze kalması için buzdolabında saklanması çoğu zaman ilk tercih oluyor. Ancak her ürünü aynı şekilde saklamak, beklenenin aksine tazeliğin daha kısa sürede kaybolmasına yol açabiliyor. Özellikle yıkama, kurutma ve saklama koşullarına dikkat edilmediğinde nem birikmesi, küflenme ve çürümeyi hızlandırabiliyor. Peki, buzdolabına sebze ve meyve koyarken hangi hatalardan kaçınmak gerekiyor?

        SEBZE VE MEYVELERİ ISLAK ISLAK BUZDOLABINA KOYMAYIN

        Sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra yeterince kurutmadan buzdolabına yerleştirmek, saklama kaplarında ve poşetlerde nem birikmesine neden olabilir. Fazla nem, özellikle küflenmeye yatkın ürünlerin daha hızlı bozulmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle ürünleri saklamadan önce yüzeylerindeki suyu gidermek ve uygun koşullarda muhafaza etmek önem taşıyor.

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        HER SEBZE VE MEYVE AYNI ŞEKİLDE SAKLANMAZ

        Bütün sebze ve meyveleri aynı poşete koymak ya da hepsini aynı sıcaklıkta saklamak doğru bir yöntem değil. Bazı ürünler buzdolabında daha uzun süre dayanırken bazıları soğuktan olumsuz etkilenebiliyor. Örneğin muz, olgunlaşma sürecine ve kullanım amacına bağlı olarak oda sıcaklığında saklanabilirken çilek gibi hassas meyveler genellikle buzdolabında daha iyi korunuyor.

        ETİLEN GAZI BAZI ÜRÜNLERİN DAHA HIZLI OLGUNLAŞMASINA NEDEN OLUYOR

        Elma, muz ve avokado gibi bazı meyveler etilen adı verilen bir gaz salgılıyor. Bu gaz, hassas sebze ve meyvelerin olgunlaşma sürecini hızlandırabiliyor. Bu nedenle etilene duyarlı ürünleri, etilen salgılayan meyvelerin yanında saklamak bazı durumlarda daha hızlı olgunlaşmaya ve kalite kaybına neden olabiliyor.

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        BUZDOLABINDA TAZELİĞİ KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Sebze ve meyveleri saklarken ürünün türüne uygun sıcaklık ve nem koşullarını dikkate almak gerekiyor. Delikli veya hava dolaşımına uygun saklama poşetleri bazı ürünlerde nem birikmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca çürümeye başlayan ürünleri diğerlerinden ayırmak, bozulmanın yayılmasını önlemek açısından önem taşıyor.

        En önemli nokta ise bütün sebze ve meyveler için tek bir saklama kuralı uygulamamak. Ürünlerin özelliklerine göre doğru koşulları belirlemek, hem gıda israfını azaltmaya hem de tazeliği daha uzun süre korumaya yardımcı olabilir.

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