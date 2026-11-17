Sürekli gerginliklerin ve duygusal belirsizliklerin yaşandığı aile ortamlarında büyüyen çocuklar, zamanla çevrelerindeki insanların davranışlarını daha dikkatli gözlemlemeye başlıyor. Evde huzurun bozulmaması için başkalarının tepkilerini önceden tahmin etmeye çalışıyor, kimin neye üzüleceğini veya neye öfkeleneceğini anlamlandırıyorlar. Bu durum, ilerleyen yaşlarda güçlü bir empati becerisi olarak kendini gösterebildiği gibi, kişinin başkalarının ruh hâline karşı sürekli duyarlı ve tetikte olmasına da yol açabiliyor.

BAŞKALARININ DUYGULARINI ANLAMLANDIRMAK

Bu deneyim, çocuklarda empatiyi güçlendirebildiği gibi duygusal tetikte olma hâlini de artırabiliyor. Psikoloji, yıkıcı tartışmalar ile diyalog yoluyla çözülen anlaşmazlıklar arasında da ayrım yapıyor. 2026 tarihli bir araştırma ise yapıcı çatışmaların çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklediğini gösteriyor.

Dolayısıyla, çocukları her türlü tartışmadan uzak tutmak yerine, anlaşmazlıkların sağlıklı iletişimle çözülebileceğini göstermek önem taşıyor. Ebeveynlerin birbirini dinlemesi, hatalarını kabul etmesi ve karşılıklı anlayış geliştirmesi, çocukların ilerleyen yaşlarda sağlıklı ilişkiler kurmasına ve duygularını daha doğru ifade etmesine yardımcı oluyor.

DUYGUSAL HASSASİYET HER ZAMAN EMPATİ ANLAMINA GELMEZ

Başkalarının ruh hallerini hızlıca algılamak, onları anlamamıza ve hassas bir şekilde yanıt vermemiz her zaman empati göstergesi olmayabiliyor. Bazen geçmişte yaşanan gerginliklerin etkisiyle gelişen bu hassasiyet, kişinin kendi ihtiyaçlarını geri plana atmasına neden olabiliyor. Bu nedenle çocukların hem başkalarının duygularını anlaması hem de kendi duygularını ifade edebilmesi önem taşıyor.