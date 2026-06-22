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        Haberler Yaşam Doğudaki tatilcilerin gözdesi: Hazar Gölü

        Doğudaki tatilcilerin gözdesi: Hazar Gölü

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan, doğası, kıyı şeridi ve sunulan aktiviteleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tatilcilerin gözdesi olan Hazar Gölü'nde sezon başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Doğudaki tatilcilerin gözdesi: Hazar Gölü

        Kent merkezine 26 kilometre mesafede, Hazarbaba ve Mastar dağları arasında uzanan 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin yazın da uğrak noktası.

        Hazar Gölü'nün ziyaretçileri, bölgenin doğasının yanı sıra plajı, kamp ve tekne turu gibi aktiviteleriyle keyifli bir tatil geçirme fırsatı buluyor.

        Göl kıyısında Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesine ait tesisler ile oteller, bungalovlar ve kıl çadırlar ziyaretçilere konaklama seçenekleri sunuyor.

        "SU SPORLARI YAPILABİLİYOR"

        Hazar Gölü kıyısında tesis işleten Mehmet Bahçeci, sıcak havaların etkisini göstermesiyle sezonun erken başladığını söyledi.

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        Ziyaretçilerin daha çok Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi bölge illerinden geldiğini anlatan Bahçeci, tesislerinde 22 bungalov, üç kişilik ailelerin konaklayabileceği kıl çadırlarla hizmet verdiklerini belirtti.

        Bahçeci, "Su sporları yapılabiliyor. Hız motoruyla ada turu düzenliyoruz. Jet ski, deniz bisikleti gibi aktivitelerimiz bulunuyor. Misafirlerimiz burada dolu dolu bir tatil geçirebilir. Okulların tatil olmasıyla yoğunluk daha da artacak. Şu an bile beklentimizin çok üzerinde bir ilgi var" dedi.

        "HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ"

        Diyarbakır'dan gelen tatilcilerden Sultan Nurbegen, ailesi ve arkadaşlarıyla kamp yapmak için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini söyledi.

        Hazar Gölü ve çevresini çok beğendiklerini ifade eden Nurbegen, "Bölgemizde güzel bir değer burası. Geçen yıl da gelmiştik. Çocuklarımız çok eğleniyor. Suyu temiz ve berrak. Kamp yapmak isteyen herkese tavsiye ediyoruz. Mutluyuz, eğleniyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

        "BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR TATİL DESTİNASYONU"

        Eray Sakızlı da gölün temiz, çevresindeki tesislerin de düzenli olduğunu belirtti.

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        Sakızlı, "Bölge için önemli bir tatil destinasyonu. İmkanlar gayet güzel. Doğuda böyle imkanlar bulmak zor. Tam tatil yapılacak bir yer. Çocuklarımız şu anda suya giriyor. Suyun sıcaklığı da gayet güzel. Kamp yapmak isteyenler için çok uygun bir ortam var" ifadelerini kullandı.

        Sinan Nurbegen de Hazar Gölü'ne her yıl ailesiyle geldiklerini söyledi.

        Bölgenin sunduğu olanakların güzel olduğunu dile getiren Nurbegen, ailece vakit geçirdikleri ve çocuklarının güvenle eğlendiği bu ortamı herkese tavsiye ettiklerini belirtti.

        Doğan Ayaz ise yaklaşık 20 yıldır Hazar Gölü'ne geldiğini belirterek, "Çocuklar çok seviyor. Ailece sürekli buraya geliyoruz. Benim değişmez mekanlarımdan. Yemekleri, kamp alanları, yeşil alanları ve sosyal imkanlarıyla çok güzel bir yer. Hafta sonları canlı müzik de oluyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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