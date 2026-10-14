Ekmek parasına balık! 3 tanesi 100 liraya düştü, tezgahlar doldu taştı

Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu balık tezgahlarına hareket getirdi. Denize açılan balıkçı teknelerinin ağlarını dolu döndürmesiyle birlikte fiyatlar geriledi, vatandaşın yüzü güldü. Özellikle Rize'nin Pazar ilçesinde satışa sunulan iri palamutlar, hesaplı fiyatıyla dikkat çekti. Üç palamudun 100 liradan satılması, balık almak isteyen vatandaşların ilgisini artırdı.

2005'TEN BU YANA EN YOĞUN PALAMUT AKINI

Doğu Karadeniz sularında yaşanan palamut bolluğu, balıkçılar için sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Uzun süredir bu ölçekte bir bereket görmediklerini belirten balıkçı esnafı, ağların dolmasıyla tezgahlardaki ürün miktarının arttığını ifade etti.

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Av sezonundaki verimlilik, fiyatlara da doğrudan yansıdı. Palamutun daha uygun fiyatlarla satışa sunulması hem esnafın satışlarını hareketlendirdi hem de vatandaşların balığa ilgisini artırdı.

İRİ PA LAMUTLARIN 3 TANESİ 100 LİRA

Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri palamutların üçü 100 liradan alıcı buluyor. Uygun fiyat, özellikle bütçesini düşünen vatandaşlar için palamutu cazip hale getirdi.

Balıkçılar, fiyatların gerilemesiyle satışların katlandığını belirtirken vatandaşlar da palamut bolluğundan yararlanıyor. Tezgahlardaki hareketlilik, Doğu Karadeniz'de yaşanan bereketin tüketiciye de yansıdığını gösteriyor.