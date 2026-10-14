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        Haberler Yaşam Ekmek parasına balık! 3 tanesi 100 liraya düştü, tezgahlar doldu taştı

        Ekmek parasına balık! 3 tanesi 100 liraya düştü, tezgahlar doldu taştı

        Doğu Karadeniz'de son yılların en bereketli palamut sezonlarından biri yaşanıyor. 2005'ten bu yana görülen en yoğun akınlardan birinin etkisiyle balıkçıların ağları dolarken, bolluk fiyatları da aşağı çekti. Rize'nin Pazar ilçesinde 600 gramın üzerindeki iri palamutların 3 tanesi 100 liradan satılmaya başladı. Uygun fiyatı gören vatandaşlar tezgahlara akın etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Ekmek parasına balık!

        Doğu Karadeniz'de palamut bolluğu balık tezgahlarına hareket getirdi. Denize açılan balıkçı teknelerinin ağlarını dolu döndürmesiyle birlikte fiyatlar geriledi, vatandaşın yüzü güldü. Özellikle Rize'nin Pazar ilçesinde satışa sunulan iri palamutlar, hesaplı fiyatıyla dikkat çekti. Üç palamudun 100 liradan satılması, balık almak isteyen vatandaşların ilgisini artırdı.

        2005'TEN BU YANA EN YOĞUN PALAMUT AKINI

        Doğu Karadeniz sularında yaşanan palamut bolluğu, balıkçılar için sezonun en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Uzun süredir bu ölçekte bir bereket görmediklerini belirten balıkçı esnafı, ağların dolmasıyla tezgahlardaki ürün miktarının arttığını ifade etti.

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        Av sezonundaki verimlilik, fiyatlara da doğrudan yansıdı. Palamutun daha uygun fiyatlarla satışa sunulması hem esnafın satışlarını hareketlendirdi hem de vatandaşların balığa ilgisini artırdı.

        İRİ PA LAMUTLARIN 3 TANESİ 100 LİRA

        Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri palamutların üçü 100 liradan alıcı buluyor. Uygun fiyat, özellikle bütçesini düşünen vatandaşlar için palamutu cazip hale getirdi.

        Balıkçılar, fiyatların gerilemesiyle satışların katlandığını belirtirken vatandaşlar da palamut bolluğundan yararlanıyor. Tezgahlardaki hareketlilik, Doğu Karadeniz'de yaşanan bereketin tüketiciye de yansıdığını gösteriyor.

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        #palamut
        #balık
        #rize
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