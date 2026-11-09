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        Haberler Yaşam Evliya Çelebi'nin anlattığı Erzurum'un maketini yapıyor

        Evliya Çelebi'nin anlattığı Erzurum'un maketini yapıyor

        Tarihi ve özgün eserler üzerine maket çalışmaları yapan Doğan Hattatoğlu, Evliya Çelebi'nin anlatılarından yola çıkarak Erzurum'un maketini yapıyor. Hattatoğlu, 1800'lü yılların Erzurum'unu maketle anlatacağını ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Evliya Çelebi anlatmıştı! 4 metrekare sığdırdı

        Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu, Erzurum'un geçmişini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 1800'lü yılların Erzurum'unu 4 metrekarelik maketle hazırlayan Hattatoğlu, yeni projesinde ise Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde yer alan anlatı ve efsanelerden esinlenerek kentin daha eski dönemlerini canlandırmayı amaçlıyor.

        Erzurum'un tarihi dokusunu maket sanatına taşıdığını belirten Hattatoğlu, önceki çalışmasında şehrin 1800'lü yıllardaki görünümünü ele aldığını söyledi.

        Yeni projesinde surlarla çevrili tarihi Erzurum'u ön plana çıkarmak istediğini ifade eden Hattatoğlu, "Yaptığımız son çalışma, 1800'lü yılların Erzurum'unu yansıtan 4 metrekarelik bir maketti. Şehrimizin orta kısmında bulunan, etrafı surlarla çevrili tarihi bir Erzurum var. Şimdi ise surları büyüterek Evliya Çelebi'nin zamanındaki Erzurum'u canlandırmaya çalışıyoruz. Onun anlattığı efsanelerden yola çıkarak bunları maketimizde işlemek istedik" dedi.

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        Hattatoğlu, hazırlayacağı çalışmayla Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliğini görsel olarak ortaya koymayı ve kentin geçmişine ışık tutmayı hedefliyor.

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        #Evliya Çelebi
        #Erzurum
        #haberler
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