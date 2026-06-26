Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında kılıç balığı avına çıkan balıkçı, nadir görülen manta vatozunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökçeada açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan Fırat Sarıkaya, avlanmak için denize açıldığı sırada su yüzeyinde manta vatozuyla karşılaştı.

Teknesiyle yavaşça vatoza yaklaşan Sarıkaya, uzun süre su yüzeyinde kalan canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Sarıkaya, kılıç balığını gözlemlemek amacıyla teknenin üzerindeki kuleden denizi tararken manta vatozunu fark ettiğini söyledi.

REKLAM

Canlının ürkmediğini görünce tekneyle yavaşça yaklaştıklarını belirten Sarıkaya, "Şansımıza o da bizim gibi meraklı çıktı. Yavaşça yanına gittik, takip etmeye başladık. O da bizi merak etti. Birkaç tur birlikte döndük. Biz onu izledik, o bizi izledi. Bize çok güzel görüntüler verdi" dedi.

Yaklaşık bir hafta önce kanat açıklığı 3 ila 3,5 metreyi bulan daha büyük bir manta vatozuyla da karşılaştıklarını anlatan Sarıkaya, "Bu canlıları denizlerimizde görmek çok güzel. Bu durum sularımızın ne kadar verimli ve temiz olduğunun da göstergesi" diye konuştu.

Manta vatozunun insanlar için tehlike oluşturmadığını ifade eden Sarıkaya, "Sağında ve solunda boynuzu andıran çıkıntılar nedeniyle 'şeytan vatozu' olarak da adlandırılıyor. Ancak planktonlar ve küçük balıklarla beslenen, insanlara zarar vermeyen bir tür. Denizde karşılaşılması halinde korkulacak bir canlı değil" ifadelerini kullandı.