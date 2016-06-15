Amerika'da yapılan araştırmaya göre; kırmızı ruj erkeğin kan basıncını, nefes alıp verişini ve kalp atışlarını hızlandırarak hayacanlanmasını sağlıyor. Uzmanlar, "Kırmızı ruj süren kadınlar, erkekleri etkilemede her zaman bir adım daha öndedir" diyor.

GÜZELLİĞİN DORUK NOKTASINDA OLDUĞU YAŞ: 31

İngiliz uzmanlar, kadınların güzelliklerinin doruk noktasında oldukları yaşı buldu: 31. Çünkü kadınlar bu yaşta kadın olduklarının gerçekten farkına varıyor. Stilleri de oturuyor.