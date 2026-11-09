Karga, çırak oldu! Ustaya vida veriyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim, yaklaşık 1,5 yıl önce binanın çatısından düşerek yaralanan ve martıların saldırısına uğrayan kargayı kurtardı. Tedavisinin ardından doğaya salmak istediği karga, martıların ve sokak kedilerinin saldırısına uğrayınca Hekim tarafından iş yerinde beslenmeye başlandı.

Zamanla Hekim ile arasında dostluk oluşan Haşmet isimli karga, iş yerindeki tamiratları izliyor, ustasının istediği vidaları ağzıyla vererek ona yardım ediyor. Zaman zaman vidaları saklayarak Hekim'in işini zorlaştıran karga, yardımlarının karşılığında haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve cevizle besleniyor. Hekim'in elleriyle beslediği Haşmet ile kurduğu dostluk, iş yerine gelenlerin de ilgisini çekiyor.

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"1,5 YILDIR DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

Serdar Hekim, Haşmet ile dostluklarının yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğünü belirterek, "Haşmet yaklaşık 1,5 yıldır bizimle, o süredir dostluğumuz var. 1,5 sene önce binanın çatısından düşmüştü ve martılar saldırmıştı. Ben de onu kurtardım, sonrasında kediler saldırdı ve ondan da kurtardım. O günden bu yana dostluğumuz devam ediyor. Kendisi buradan ayrılmıyor, geceleri iş yerinde kalıyor. Doğal yaşamını sürdürüp gündüzleri dolaşıyor, sabahları haşlanmış yumurtayı çok seviyor" dedi.

"İŞ YERİNİN ÇIRAĞI"

Haşmet'in kendisine yardım ettiği gibi zaman zaman işini de zorlaştırdığını anlatan Hekim, şunları kaydetti:

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"Kendisi burada bana yardımcı olduğu gibi zararı da oluyor. Vida istediğimde veriyor, kimi zaman saklıyor, sonuçta doğasında o var. Ben doğasına bırakmak istesem de gitmiyor. O burada kaldığı sürece dostluğumuz baki kalacak. Kendi isteğiyle gitmediği sürece Haşmet burada bana çıraklık yapmaya devam edebilir. Ödülü ise haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz. Görenler de çok seviyorlar."